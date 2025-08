Ufficiale: Carrascal nuovo acquisto del Flamengo

03/08/2025 | 11:10:00

Un altro colpo per il Flamengo dopo aver annunciato Emerson Royal: “Un altro acquisto confermato per il Mengão! Il centrocampista Jorge Carrascal, che in precedenza ha giocato per la Dinamo Mosca in Russia, ha firmato un contratto quadriennale con il Flamengo. Il 27enne colombiano è un altro nome importante che si unisce alla squadra del Flamengo per il resto della stagione. Indosserà la maglia numero 15″. Dopo essersi messo in mostra con il River Plate, Carrascal ha vestito le maglie di due importanti club russi: il CSKA, con 45 presenze e sette gol, e la Dinamo Mosca, con otto gol e tre assist in 35 partite.

FOTO: X Flamengo