Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Giuseppe Caccavallo, attaccante classe ’87 che ha collezionato con la maglia azzurra 48 presenze con 17 reti all’attivo. Al giocatore si rivolge un sentito ringraziamento per il contributo fornito nelle tre stagioni in azzurro ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Foto: Logo Carrarese