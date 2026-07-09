Ufficiale: Carrarese, dalla Lazio arriva Pinelli

09/07/2026 | 16:19:08

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pinelli, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con opzione di acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista, classe 2006, può vantare ottime capacità nella fase d’impostazione dell’azione e di una grande intelligenza tattica, oltreché di intensità e dinamismo. Il giovane, di piede mancino, è stato acquistato nel 2024 dalla Lazio, squadra in cui ha militato disputando 34 presenze in Primavera 1, sempre restando nel giro della Prima Squadra di Maurizio Sarri. Nella passata stagione, invece, il trasferimento in prestito alla Reggiana, in Serie B, nonché l’ultimo step della sua carriera prima dell’approdo alla corte di mister Cioffi.

Di seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “Sono molto emozionato per questa nuova avventura che mi aspetta nel calcio professionistico, per questo non vedo l’ora di iniziare il raduno e conoscere i miei nuovi compagni. Ho scelto Carrara per il progetto che la società mi ha presentato: so quanto valorizzano i giovani e quanto questo ambiente sano sia ottimale per la mia crescita, e tutto questo mi è stato confermato anche da Ruggeri, mio ex compagno, che mi ha parlato molto bene di questa realtà. Per quanto riguarda la stagione che verrà, spero di ritagliarmi spazio, di poter aiutare la squadra con le mie qualità, prendendo magari anche spunto dai calciatori più esperti.”

Foto: sito Carrarese