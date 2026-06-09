Ufficiale: Carrarese-Calabro c’è la risoluzione contrattuale. Il Padova lo aspetta

09/06/2026 | 18:19:32

Dopo tante vittorie insieme, Calabro e la Carrarese hanno comunicato la risoluzione del contratto. Queste le parole con cui si e congedato il mister: ““Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva in cui ho creduto e credo fortemente e a cui auguro il meglio per i futuri traguardi. È stato un onore guidare questa squadra””. Come vi avevamo già annunciato in esclusiva , la prossima tappa per Calabro sarà Padova.

Foto: Instagram Carrarese