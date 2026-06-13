Ufficiale: Carrarese-Belloni avanti fino al 2027

13/06/2026 | 10:49:46

La Carrarese ha prolungato fino al 2027 il contratto di Niccolò Belloni: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Niccolò Belloni, che vestirà i nostri colori fino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un ulteriore prolungamento sino al 30 giugno 2028, al verificarsi di determinate condizioni.

L’esterno, classe 1994, vanta già 88 presenze con la maglia azzurra ed è stato protagonista sia della storica promozione in Serie B nella stagione 2023/2024, sia due salvezze consecutive conquistate negli ultime due annate nel campionato cadetto”. Queste le parole del ragazzo: “Sono molto felice di questa firma e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia.

A Carrara sto vivendo un’esperienza fantastica e credo ci siano ancora tanti obiettivi che possiamo raggiungere insieme, è per questa ragione che il mio rinnovo è stato voluto fortemente da entrambe le parti. Adesso è il momento di recuperare le giuste energie, sia fisiche che mentali, ma dall’altra parte non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra per preparare la stagione che verrà. Colgo l’occasione per mandare un saluto speciale ai tifosi azzurri: non vedo l’ora di rivedervi”.

Foto: Instagram Carrarese