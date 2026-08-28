Ufficiale: Carrarese, arriva Pizzignacco dal Monza

28/08/2026 | 10:31:55

La Carrarese annuncia l’arrivo di Pizzignacco dal Monza: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società A.C. Monza per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Semuel Pizzignacco sino al 30 giugno 2027. Il classe 2001 è un portiere moderno, abile e veloce nelle uscite e nelle prese basse. In carriera, vanta già 10 presenze in Serie A con la maglia del Monza, 8 in Coppa Italia e ben 41 in Serie B a difesa della porta di L.R. Vicenza e Feralpisalò. Per il talento di Monfalcone, anche la soddisfazione di 2 presenze con la maglia della nazionale italiana Under 20.

Benvenuto a Carrara, Semuel! Di seguito le sue dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “Sono molto felice di essere arrivato a Carrara, ed anche emozionato di iniziare questa nuova avventura.

Ho scelto di accettare la proposta della Carrarese perché penso che sia la soluzione migliore per continuare a crescere e proseguire nel migliore dei modi la mia carriera. Infatti, ci tengo a ringraziare la società per la fiducia.

L’obiettivo che ho per quest’anno è quello di aiutare la squadra nel raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali, e non vedo l’ora di scendere in campo.

L’anno scorso sono rimasto impressionato dall’atmosfera del “Dei Marmi”, dal sostegno dei tifosi nei confronti della loro squadra a prescindere dal risultato della partita. Infatti, spero di poter vivere al più presto in prima persona questo clima”.

foto sito carrarese