Ufficiale: Carrarese, arriva Khafi fino al 2030

24/06/2026 | 12:27:31

La Carrarese ha trovato l’accordo con Khafi fino al 2030. Ecco le parole del club: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il calciatore Yanis Khafi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2030.

Il centrocampista di passaporto francese, classe 2006, già punto di riferimento della selezione marocchina U18 e preconvocato in molteplici occasioni nella U21 del suo paese, vanta le caratteristiche tipiche del calciatore moderno: predilige il lavoro di raccordo e interdizione in mezzo al campo, distinguendosi per dinamismo e disciplina tattica, anche in fase d’impostazione.

Il giovane talento, ha disputato quattro stagioni con la prestigiosa maglia delle giovanili del PSG, mettendo a referto 45 presenze, la maggior parte delle quali con la selezione Under 19, ma anche 14 apparizioni in Youth League e l’esordio tra le fila dell’Under 23 parigina.

Benvenuto a Carrara, Yanis!“.

Foto: Sito Carrarese