Ufficiale, Carpi: ecco il portiere Ricci

Il Carpi ha annunciato sul proprio sito l’arrivo del portiere Matteo Ricci, classe 1994. Il calciatore si era svincolato nei mesi scorsi dal Livorno e ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il club emiliano. Questa la nota del club emiliano: “La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare in maglia biancorossa l’estremo difensore classe ’94 Matteo Ricci. Il calciatore, svincolatosi dal Livorno nei mesi scorsi, ha superato questo pomeriggio le visite mediche di rito. L’atleta, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione in corso ed è pronto ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Mercoledì mattina sosterrà la prima seduta d’allenamento agli ordini di mister Sandro Pochesci.”

Foto: sito Carpi