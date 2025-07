Ufficiale: Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Talleres

09/07/2025 | 13:21:53

Un fulmine a ciel sereno scuote il calcio argentino: Diego Cocca ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica del Talleres de Córdoba dopo appena 41 giorni, senza aver mai diretto la squadra in una gara ufficiale. La risposta del club non si è fatta attendere. A tempo di record, il Talleres ha annunciato Carlos Tévez come nuovo allenatore. Ecco la nota del club: Dopo le dimissioni presentate questa mattina da Diego Cocca e dal suo staff tecnico – prima alla squadra e poi alla dirigenza – il Consiglio Direttivo ha deciso di nominare Carlos Alberto Tévez nuovo allenatore della Prima Squadra Albiazul. Carlos Tévez, 41 anni, ha già allenato Rosario Central nel 2022 e Independiente nel 2023. Il nuovo staff tecnico si integrerà con i professionisti già presenti all’interno della struttura tecnica del club. Il primo allenamento di Carlos Tévez come allenatore del Talleres si terrà nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio, presso il Centro di Alto Rendimento Sportivo Amadeo Nuccetelli. Sappiamo che è stata una giornata difficile per tutti, ma siamo convinti che questa scelta sia all’altezza delle aspettative e possa riportare il Talleres ad essere protagonista.

Foto: insta talleres