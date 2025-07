Ufficiale: Carles Perez è un nuovo calciatore dell’Aris Salonicco

10/07/2025 | 22:45:12

Di seguito il comunicato; “Il Celta e l’Aris Salonicco FC hanno raggiunto un accordo per il prestito con opzione di acquisto di Carles Pérez. L’attaccante catalano giocherà nella Super League greca la prossima stagione. Originario di Granollers, Carles è arrivato nella città olivicola nell’estate del 2022 e in totale ha difeso lo scudo azzurro per più di 3.200 minuti, nei quali ha segnato 8 gol e fornito 7 assist. Dopo essere stato in prestito al Getafe CF la scorsa stagione, ora accetta una nuova sfida sportiva nel club ellenico.

Il Celta gli augura tanto successo in questa nuova fase sportiva. Buona fortuna, Carlos!”

Foto: Instagram Carles Perez