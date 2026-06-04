Ufficiale: Carles Martinez Novell nuovo allenatore del Bayer Leverkusen

04/06/2026 | 14:07:19

Il Bayer Leverkusen ha annunciato il nuovo allenatore: “Carles Martinez Novell sarà il nostro allenatore, ha firmato fino al 2028. Ci siamo interrogati a fondo su quale fosse l’allenatore più adatto per la prossima fase di crescita del Bayer 04. Al Tolosa, Carles Martínez ha fatto crescere con successo numerosi giovani calciatori. Siamo convinti che Carles Martinez, grazie al suo profilo carismatico da tecnico, si sposi benissimo con questa nostra ambizione” ha annunciato il club tedesco.

foto sito leverkusen