Ufficiale: Carissoni nuovo giocatore del Padova, arriva dalla Juve Stabia

27/07/2026 | 13:46:20

Lorenzo Carissoni nuovo giocatore del Padova, arriva dalla Juve Stabia. Il comunicato: “Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dalla Juve Stabia del difensore classe 1997 Lorenzo Carissoni. Carissoni ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029. Lorenzo Carissoni nasce a San Giovanni Bianco (Bergamo) il 7 febbraio 1997 ed è un difensore di 180 cm. Cresciuto nel Pontisola, con cui disputa una stagione da titolare (32 presenze ed una rete) in Serie D a soli 17 anni, nel 2015 si trasferisce nella formazione Primavara del Torino, con cui vince la Supercoppa di categoria. Il 19 luglio 2016 viene ceduto a titolo temporaneo al Trapani, passando poi al Monopoli nel successivo mese di gennaio dopo non aver collezionato alcuna presenza con i siciliani. Il 2 agosto 2017 si trasferisce al Monza (26 presenze in Serie C) e successivamente in prestito alla Carrarese (24 presenze nella Serie C 2018/2019) e Lecco (22 presenze e 2 reti nella Serie C 2019/2020). Nel febbraio 2021 viene ceduto a titolo definitivo alla Vis Pesaro, chiudendo la stagione con 16 presenze. Rimasto svincolato, si lega al Latina nel novembre 2021, diventando subito titolare con il tecnico Daniele Di Donato. Colleziona 20 presenze la prima annata, 31 presenze ed 1 gol nella stagione 2022/2023 che gli valgono la chiamata del Cittadella il 14 giugno 2023. Il 20 agosto 2023 esordisce in serie B nel successo per 1-0 contro la Reggiana, in cui gioca titolare; il 27 settembre segna la sua prima rete in cadetteria contro il Catanzaro. Dopo 71 presenze e 4 reti messe a segno, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto alla Juve Stabia sempre in Serie B. Nella stagione 2025/2026 mette a segno 6 reti e 3 assist in 36 gare, più tre gare di playoff”.

foto sito padova