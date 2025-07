Ufficiale: Capradossi riparte dall’Universitatea Cluj

02/07/2025 | 17:16:56

Elio Capradossi è un nuovo calciatorre del Cluj, che ne ha annunciato l’arrivo attraverso il proprio sito ufficiale dopo la fine dell’esperienza al Cittadella: “L’FC Universitatea Cluj punta sull’esperienza per rafforzare la propria linea difensiva e ha raggiunto un accordo con Elio Capradossi, 29enne difensore centrale di origine ugandese con all’attivo oltre 150 presenze in Serie B. Il suo arrivo rappresenta un innesto significativo per il club rumeno, che cerca solidità e leadership nel reparto arretrato”.

Foto: Instagram Cittadella