Ufficiale: Capone passa in prestito al Sudtirol

Nuova esperienza in Serie B per Christian Capone. L’esterno classe ’99, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Ternana, è ora un nuovo giocatore del Sudtirol: trasferimento in prestito dall’Atalanta. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club: “Nuova avventura in Serie B per Christian Capone, esterno d’attacco dell’Atalanta. Il classe ’99 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Ternana si è infatti trasferito al neopromosso SudTirol. Ne dà comunicazione il sito della Lega B sottolineando che si tratta di un trasferimento in prestito. Ora si attende il comunicato del club altoatesino per sapere se è stato inserito o meno un diritto/obbligo di riscatto. FC Südtirol comunica di aver acquisto a acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Capone. L’attaccante, ala sinistra, seconda punta e all’occorrenza ala destra, 23 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Proviene dall’Atalanta e nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Ternana in serie B. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Christian Capone e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.