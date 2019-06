Ufficiale: capitan Malgrati rinnova con il Lecco

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Lecco annuncia il rinnovo contrattuale con il capitano Andrea Malgrati, che continuerà a vestire i colori blucelesti anche in Serie C. Queste le dichiarazioni di Malgrati dopo il rinnovo in bluceleste, riportate dal sito ufficiale: “Sono onorato di poter continuare ancora questo percorso insieme a questa bellissima società. Mi sono trovato bene e ho detto subito di sì al Presidente e a Gino perché il mio obiettivo era quello di restare e continuare quanto abbiamo costruito insieme. Ce la metterò tutta come quest’anno e speriamo di toglierci tante altre belle soddisfazioni”.

Foto: Sito Lecco