Ufficiale: Capellini è un nuovo giocatore del Pescara
10/09/2025 | 21:30:48
La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore classe 2000 Riccardo Capellini. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni. Capellini si è già aggregato al gruppo guidato da mister Vivarini, prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. Benvenuto in CASA PESCARA Riccardo”.
✍️ Il difensore Riccardo Capellini approda in biancazzurro. In carriera ha vestito le maglie di Cremonese, Pistoiese, Juventus U23, Mirandés e Benevento. Benvenuto Riccardo!
— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 10, 2025
Foto: logo Pescara