Ufficiale: Capellini è un nuovo giocatore del Pescara

10/09/2025 | 21:30:48

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore classe 2000 Riccardo Capellini. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni. Capellini si è già aggregato al gruppo guidato da mister Vivarini, prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. Benvenuto in CASA PESCARA Riccardo”.

Foto: logo Pescara