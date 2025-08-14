Ufficiale: Cannavò nuovo giocatore del Venezia

14/08/2025 | 16:55:41

Nuovo colpo in entrata per il Venezia, che ha annunciato l’arrivo di Cannavò: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro l’attaccante classe 2000 Kevin Cannavò, che ha firmato un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nelle giovanili di Palermo ed Empoli, nella stagione 2020/21 Cannavò è approdato alla Vis Pesaro, dove gioca due stagioni prima di passare in prestito al Padova nel gennaio 2023. Nella stagione 2023/24 veste la maglia del Lumezzane, con cui totalizza 5 gol e 5 assist in 34 gare, per poi rientrare alla Vis Pesaro nella stagione 2024/25, dove si mette in evidenza con 5 gol e 6 assist in 39 partite”.

Foto: sito Venezia