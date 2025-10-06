Ufficiale: Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan

06/10/2025 | 14:47:40

È ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico della nazionale uzbeca.

Questo è il comunicato ufficiale della federazione:

“L’Associazione Calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro — rinomato specialista, partecipante a tre Coppe del Mondo FIFA, campione del mondo nel 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. L’allenatore italiano guiderà la nostra nazionale nella preparazione per la Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Cannavaro sarà affiancato dal seguente staff tecnico:

— Eugenio Albarella — Allenatore in Seconda (ha precedentemente lavorato con la nazionale giapponese, la Juventus, l’Udinese e il Dinamo Zagabria);

— Francesco Troise — Preparatore Atletico (in passato con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria);

— Antonio Chimenti — Preparatore dei Portieri (ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e SPAL)”.

Foto: Instagram Udinese