Ufficiale: Cangelosi nuovo allenatore del Foggia

08/02/2026 | 16:17:23

Cambio in panchina per il Foggia, arriva l’allenatore Vincenzo Cangelosi: “La società Calcio Foggia 1920 s.r.l.,previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica il conferimento degli incarichi tecnici di Allenatore della Prima Squadra al sig. Vincenzo Cangelosi e di Allenatore in Seconda al sig. Giovanni Bucaro. Il nuovo staff tecnico dirigerà nella giornata odierna, domenica 8 febbraio 2026, il primo allenamento della squadra in vista dell’imminente match contro il Picerno. Cangelosi, nato a Palermo il 12 ottobre 1963, è stato storico collaboratore tecnico di Zdeněk Zeman nel corso della sua lunga carriera, lavorando al suo fianco per ben 33 anni a partire dalla prima esperienza in rossonero nel 1989. Nel corso degli anni ha maturato importanti esperienze professionali con Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, Stella Rossa, Lugano e, successivamente, ancora Foggia, Cagliari e Pescara. Nella stagione 2022/2023 diventa allenatore della Casertana, incarico che ricopre fino a maggio 2024, totalizzando 107 punti in 61 gare ufficiali.

Nel febbraio 2025 approda al Perugia, ereditando la squadra nelle zone basse della classifica e conducendola fino a ridosso della zona playoff al termine della stagione, prima di interrompere il rapporto contrattuale all’inizio dell’attuale annata sportiva. A mister Cangelosi vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Calcio Foggia 1920″.

foto sito foggia