Ufficiale: Cangelosi confermato sulla panchina del Perugia

28/05/2025 | 19:00:40

Vincenzo Cangelosi è stato confermato sulla panchina del Perugia anche per la prossima stagione.

Questa la nota: “”AC Perugia Calcio comunica lo staff tecnico per la stagione 2025/2026: Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Allenatore in 2^: Gian Marco Ortolani

Preparatore atletico: Stefano Cellio

Preparatore addetto al recupero infortuni: Matteo Valeri

Allenatore dei portieri: Alessandro Demetrio Greco

Collaboratore tecnico e match analyst: Gabriele Cangelosi”.

Foto: logo Perugia