Ufficiale: Candela nuovo giocatore del Catanzaro

24/07/2026 | 20:19:01

Antonio Candela nuovo giocatore del Catanzaro, c’è l’annuncio ufficiale dei calabresi: “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del calciatore Antonio Candela.

Esterno destro, nato a La Spezia nel 2000, nella scorsa stagione ha militato prima nello Spezia e, nella seconda parte del campionato, nell’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, e con esperienze nelle nazionali giovanili, nel corso della sua carriera Candela ha indossato le maglie di Genoa, Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena, quindi il passaggio al Venezia, formazione con cui ha disputato due stagioni in Serie B, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie A del club lagunare. Sempre con il Venezia nella massima serie ha collezionato 14 presenze e un assist, prima dell’esperienza nella Liga spagnola con il Real Valladolid.

Candela arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

foto sito catanzaro