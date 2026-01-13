Ufficiale: Cancelo torna al Barcellona

13/01/2026 | 16:57:48

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il ritorno di Cancelo: “Ora è ufficiale: João Cancelo è di nuovo un giocatore del Barcellona. Il Barcellona e l’Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2. La cerimonia della firma ha avuto luogo martedì presso la sede del club, alla quale hanno partecipato il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta , il primo vicepresidente Rafael Yuste, il membro del consiglio direttivo Joan Soler e il direttore dell’area calcio Anderson Luis de Souza (Deco), insieme alla famiglia del giocatore.Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si è distinto in modo particolare, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League). Dopo la conclusione del prestito, il 30 giugno 2024, si è trasferito all’Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza. Prima del suo esordio al Barcellona, ​​il terzino destro aveva già costruito una carriera di alto livello. Nato a Barreiro, fu presto reclutato dal Benfica , squadra vicina a casa, dove vinse un campionato, una Coppa del Portogallo, una Coppa di Lega e una Supercoppa. Il Valencia ne intuì il potenziale e si assicurò i suoi servizi, un investimento che diede i suoi frutti durante le sue prime tre stagioni nel calcio spagnolo. In seguito giocò due periodi in Italia, prima con l’Inter e poi con la Juventus , dove fece un ulteriore passo avanti nelle sue prestazioni. Nell’estate del 2019, si unì al Manchester City , dove trascorse tre stagioni e mezzo, inclusi periodi in prestito al Bayern Monaco e all’FC Barcellona”.

foto x barcellona