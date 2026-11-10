Ufficiale: Campedelli si dimette dal Forlì

10/11/2026 | 23:26:12

Campedelli si dimette dal Forlì, il comunicato ufficiale del club: “La società Forlì Football Club rende noto che, in data odierna, il Mister Nicola Campedelli si dimette dal proprio incarico come tecnico della Prima Squadra. Tale decisione si è resa necessaria per motivi di carattere personale che non permettono al tecnico di proseguire il percorso all’interno del Club. La società desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al Mister per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il suo percorso in biancorosso. Al di là degli aspetti tecnici e sportivi, il Club desidera sottolineare soprattutto le qualità umane che lo hanno contraddistinto. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per le future soddisfazioni, dentro e fuori dal campo”.

foto facebook forli