Ufficiale: Camarda rinnova con il Milan fino al 2031

24/07/2026 | 12:14:39

La storia d’amore tra il Milan e Francesco Camarda è destinata a durare, salvo colpi di scena, fino al 2031. Ufficiale il rinnovo del contratto per il classe 2008.

Ecco il comunicato dei rossoneri: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all’età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all’esordio in Prima Squadra. Nell’ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi”.

Foto: Sito Milan