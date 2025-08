Ufficiale: Callum Wilson è un nuovo giocatore del West Ham

02/08/2025 | 21:58:17

Callum Wilson è un nuovo attaccante del West Ham. Il comunicato: il West Ham United è lieto di confermare l’ingaggio dell’attaccante centrale Callum Wilson. Wilson si unisce agli Hammers con un contratto annuale, dopo esperienze prolifiche con Newcastle United, AFC Bournemouth e Coventry City. Nel corso della sua carriera in Premier League, Wilson ha collezionato 111 partecipazioni dirette a gol in 239 presenze ed è stato convocato nove volte dalla nazionale inglese, con la quale ha segnato due reti. Ora proseguirà la sua carriera con il West Ham e non vede l’ora di rappresentare lo storico club londinese.

Foto: sito west ham