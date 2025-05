Ufficiale: Callejon si ritira. Sabato prossimo l’ultima partita

19/05/2025 | 21:45:31

José Maria Callejon appende gli scarpini al chiodo. Lo spagnolo, ex Napoli e Real Madrid, a 38 anni ha deciso di compiere il grande passo, tra la sua gente, in una partita decisiva e con il numero 7 sulle spalle. L’ex giocatore di Real Madrid e Napoli tra le altre dirà addio al calcio professionistico questo sabato 24 maggio al Banus Football Center, in quella che sarà la sua ultima partita con il Marbella. Una sfida al cardiopalma contro l’Antequera, perché la sua squadra si gioca apertamente la salvezza in terza serie. A rendere nota questa decisione un annuncio del Marbella, che dice espressamente: “Ci giochiamo la vita e onoriamo la storia. Assisti al ritiro professionale di José Callejón, leggenda del calcio, e sostieni il nostro Marbella nella finalissima di sabato”.

Foto: sito Granada