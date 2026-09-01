Ufficiale: Caleta-Car è un nuovo difensore del Sassuolo

01/09/2026 | 10:43:49

Duje Caleta-Car, difensore croato, ha risolto il proprio contratto con il Lione e ha firmato con il Sassuolo.

Il comunicato del Lione: “Olympique Lyonnais informa di aver raggiunto un accordo amichevole con Duje Caleta-Car per la risoluzione anticipata del contratto che li vincolava fino al 30 giugno 2027. Arrivato nel 2023 dal Southampton, in prestito prima del trasferimento definitivo nel 2024, Duje Caleta-Car ha disputato 57 partite in tutte le competizioni per il Lione. Durante il suo periodo all’OL, il difensore 29enne ha partecipato alla finale della Coupe de France 2024 e al ritorno del club in Coppa dei Campioni, prima di arrivare in prestito alla Real Sociedad la scorsa stagione. L’Olympique Lyonnais augura a Duje Caleta-Car ogni successo per il resto della sua carriera in Serie A a Sassuolo, dove si riunirà con Nemanja Matic”.

Foto: Instagram Sassuolo