Ufficiale: Caldore rinnova con il Giugliano fino al 2027

01/08/2025 | 20:53:53

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto con il calciatore Marco Caldore, che si lega al club con un accordo fino al 2027. Vice capitano della squadra, Marco si è trasferito a Giugliano nell’estate del 2023. Con la nostra maglia in due stagioni ha totalizzato 73 presenze totali e 3 reti, oltre che raggiunto per due anni di fila la qualificazione ai playoff promozione. Siamo felici di continuare insieme questo percorso, con l’augurio e l’auspicio di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Foto: logo Giugliano