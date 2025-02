Ufficiale: Caldiero Terme, esonerato Soave. In panchina torna Bordin

Il Calcio Caldiero Terme comunica di aver sollevato Roberto Bordin dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, insieme al suo secondo il sig. Andrea Vezzù. A Roberto Bordin i più sinceri ringraziamenti per la collaborazione. Contestualmente il Calcio Caldiero Terme comunica il ritorno sulla panchina gialloverde di Cristian Soave, che già oggi dirigerà l’allenamento della Prima Squadra in vista della gara di sabato contro la FeralpiSalò. Alla notizia, sempre ai canali ufficiali del club, fanno seguito le parole del Direttore Sportivo del club, Fabio Brutti: “Ci tengo a ringraziare Roberto Bordin ed Andrea Vezzù per la loro professionalità. Nelle ultime settimane la squadra ha mostrato sul campo segnali di nervosismo, che hanno imposto una riflessione. Ora chiediamo alla squadra un’assunzione di responsabilità in vista di questo importante finale di stagione”.

Foto: logo Serie C