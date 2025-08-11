Ufficiale: Calabrese alla Carrarese. Arriva dal Verona

11/08/2025 | 16:00:16

La Carrarese annuncia il colpo Calabrese dal Verona: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Calabrese, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026.Il difensore, classe 2004, può vantare di un’ottima tecnica individuale e di una grande capacità di lettura delle azioni offensive avversarie, che lo rendono un perfetto esempio di giocatore moderno, oltreché di prospettiva.Nella passata stagione, ha collezionato 35 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Verona.Benvenuto a Carrara, Nicolò!”

FOTO: Sito Carrarese