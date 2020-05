Ufficiale: Caio Henrique lascia il Gremio e rientra all’Altetico

Caio Henrique lascia il Gremio, dopo l’esperienza in prestito, e rientra all’Atletico Madrid. Il calciatore torna in Spagna su espressa volontà dei Colchoneros. Questo il comunicato: “Su richiesta dell’Atletico Madrid, il terzino Caio Henrique tornerà al club spagnolo. Il Gremio ringrazia l’atleta per la dedizione e i servizi forniti durante il periodo in cui ha indossato la maglia tricolore”.

Foto: Gremio Twitter