Ufficiale: Caicedo rinnova con il Chelsea fino al 2033

17/04/2026 | 16:00:45

Caicedo rinnova con il Chelsea fino al 2033, la nota del club londinese: “Il Chelsea è lieto di annunciare che Moises Caicedo ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2033. Dopo essere entrato a far parte dei Blues nell’agosto del 2023, Moises si è affermato come figura chiave della nostra squadra maschile e come uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo. Ha collezionato 140 presenze con i Blues e ha giocato un ruolo chiave nelle nostre vittorie nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per club FIFA. “Sono felicissimo di aver prolungato il mio contratto con il Chelsea”, ha dichiarato Caicedo. “Credo in questa squadra, in questo club e so che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo appena iniziato insieme”.

foto sito chelsea