Ufficiale: Caia ancora in prestito alla Virtus Verona. Arriva dall’Hellas

17/07/2025 | 17:00:57

Federico Caia rimane alla Virtus Verona, arriva l’annuncio del club veneto: “La Virtus Verona è lieta di annunciare il rinnovo, a titolo temporaneo, dell’accordo con l’Hellas Verona per le prestazioni sportive di Federico Caia, che vestirà la maglia rossoblù anche per la stagione 2025/2026, con contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Livorno il 21 aprile 2003, Caia è un attaccante con eccellenti doti tecniche, già protagonista di ottime prestazioni nella scorsa stagione con la Virtus Verona, durante la quale ha collezionato 16 presenze, mettendo a referto 4 gol e 5 assist. Il suo campionato è stato poi interrotto all’inizio di marzo a causa di un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Attualmente sta seguendo con determinazione il percorso di recupero per tornare presto in campo. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città natale, dove ha esordito in Lega Pro nella stagione 2020/21, Caia è poi approdato all’Hellas Verona, dove ha completato la sua formazione nel settore giovanile fino alla Primavera. Nella stagione 2022/23 ha vissuto una tappa importante alla Pergolettese, in Serie C, totalizzando 28 presenze e 5 reti”.

FOTO: Logo Virtus Verona