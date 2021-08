Ufficiale: Cahill firma per il Bournemouth

Gary Cahill, difensore centrale inglese di 35 anni, ex giocatore tra le tante di Chelsea e Aston Villa, proseguirà la sua esperienza in Championship. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto con il Bournemouth. La squadra allenata da Scott Parker potrà contare sulla vasta esperienza del difensore, che ha più di 600 partite da professionista, per ottenere la promozione in Premier League. Cahill arriva nel sud dell’Inghilterra da svincolato, dopo aver concluso la sua avventura al Crystal Palace.

All you need to know on @GaryJCahill’s illustrious career in our profile and gallery.#afcb — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 20, 2021

Foto: Twitter Bournemouth