Ufficiale: Cagliari, si dimette la leggenda del calcio sardo Daniele Conti

Dopo sei anni da coordinatore tecnico della Primavera, si dimette Daniele Conti, leggenda del calcio cagliaritano. Questo il comunicato della società sarda: “Il Cagliari Calcio comunica che Daniele Conti nella giornata di ieri ha rassegnato le proprie dimissioni da Coordinatore tecnico della Primavera. Dal 2016, dopo aver indossato la maglia del Cagliari per 16 anni, Conti è entrato a far parte dell’Area Tecnica della Società. Le sue qualità umane, unite all’esperienza e al forte senso di appartenenza ai colori rossoblù sono state una risorsa preziosa, in particolare nella scoperta, crescita e valorizzazione dei giovani, che in lui hanno visto un’autentica guida. Il Club accoglie pertanto con rammarico le sue dimissioni, improvvise e dettate da ragioni personali, e nell’esprimergli un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni, auspica di poter lavorare di nuovo insieme in futuro”.

Foto: Twitter Cagliari