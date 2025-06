Ufficiale: Cagliari, lasciano il club Coman, Palomino, Augello, Viola e Jankto

30/06/2025 | 17:52:08

Il Cagliari ha ufficializzato in queste ore cinque addii, quattro per svincolo al termine del contratto e uno per rientro dal prestito. Nel primo caso lasciano oggi a parametro zero i difensori Jose Luis Palomino e Tommaso Augello, ma anche i centrocampisti Nicolas Viola e Jakub Jankto. Nel secondo caso invece rientra all’Al Gharafa, in Qatar, l’attaccante rumeno Florinel Coman. “Grazie ragazzi per il vostro contributo. Il Club vi augura il meglio per il futuro” la nota dei sardi.

Foto: logo Cagliari