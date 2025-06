Ufficiale: Cagliari, ceduto Hatzidiakos a titolo definitivo al Copenaghen

26/06/2025 | 10:46:51

Pantelis Hatzidiakos saluta il Cagliari a titolo definitivo. Di seguito, il comunicato del club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pantelis Hatzidiakos che si trasferisce all’FC Copenhagen a titolo definitivo. In Sardegna dall’estate 2023, il difensore greco ha esordito in maglia rossoblù il 17 settembre all’Unipol Domus contro l’Udinese (0-0). Dopo 15 presenze con il Cagliari, totalizzate tra campionato e Coppa Italia, ha giocato la stagione appena conclusa in prestito proprio tra le fila del Copenhagen, con cui ha vinto il titolo di Campione di Danimarca e la coppa Nazionale. Buon proseguimento di carriera, Pantelis”.

Foto: insta personale