Ufficiale: Cagliari, Albarracin all’Albacete
25/08/2026 | 13:39:21
Il Cagliari ha annunciato la cessione di Albarracin all’Albacete: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Albarracín, che si trasferisce all’Albacete sino al termine della stagione sportiva 2026/27.
Arrivato in Sardegna lo scorso gennaio dal Club Atlético Boston River, il giovane calciatore uruguaiano, classe 2005, alla sua prima esperienza lontano da casa, ha iniziato ad apprendere il calcio italiano, facendo il suo esordio in rossoblù il 15 marzo, nella gara contro il Pisa.
Impiegato nelle amichevoli precampionato, il suo percorso di formazione prosegue ora in Spagna, dove potrà continuare a crescere e consolidare le sue qualità.
Buona stagione, Agustín”
foto x albarrecin