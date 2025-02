Ufficiale: Cacciatore esonerato, Parlato è il nuovo allenatore del Treviso

Cambio di panchina in casa Treviso, con Fabrizio Cacciatore che non sarà più il tecnico. A prendere il suo posto sarà Carmine Parlato. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Nella conferenza stampa odierna il Treviso FBC ha ufficializzato Carmine Parlato quale nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico biancoceleste, classe 1970, vanta un’esperienza ventennale come allenatore in Serie D, consolidata attraverso una carriera ricca di sfide affrontate con determinazione”.

FOTO: X Treviso