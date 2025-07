Ufficiale: Cabianca nuovo giocatore della Salernitana

13/07/2025 | 13:57:56

La Salernitana ha annunciato l’arrivo di Cabianca, il comunicato del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Cremonese per il trasferimento in granata del difensore classe 2003 Eddy Cabianca. Il calciatore approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di riscatto e controriscatto”.

FOTO: x Salernitana