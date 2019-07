Ufficiale: Butic va al Cesena e Migliorini al Lecco

Dopo la compilazione dei calendari si riprende con il calciomercato in Serie C. Il Lecco si è assicurato Andrea Migliorini: il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto annuale. Colpo anche per il Cesena che ha preso in prestito l’attaccante di proprietà del Torino Karlo Butic. Il croato nato a Zara il 21 agosto 1998 è reduce dalla sua prima stagione tra i professionisti in serie C (divisa tra Ternana e Arezzo), dove ha collezionato complessivamente 16 presenze. Dopo l’esordio nella serie B croata, con la maglia dello Zadar (sei centri in 28 gare) Butic è approdato in Italia dove ha disputato due campionati Primavera, con Inter e Torino, e proprio con i granata è esploso nella stagione 2017/18 mettendo a segno 20 reti in 29 partite.

Foto Sito Lecco Calcio