Ufficiale: Butic è un nuovo calciatore del Bari

26/07/2026 | 11:00:02

Il Bari ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana i diritti alle prestazioni sportive di Karlo Butic.

Ecco il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic (21.08.98, Zara, Croazia); l’attaccante croato ha firmato un contratto fino al giugno ’29 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli nel ritiro di Roccaraso.

Cresciuto calcisticamente nella giovanili della sua città natale, l’Inter lo porta in Italia nel ’16 per aggregarlo alla sua Primavera e con i nerazzurri Butic conquista un campionato Primavera vincendo il titolo di capocannoniere del Torneo di Viareggio. Passa dunque alla Primavera del Torino e anche qui lascia il segno alzando la Coppa Italia di categoria. L’esordio tra i pro arriva a 20 anni in Lega Pro, nella stagione ’18-’19, con la maglia della Ternana. Dopo una parentesi ad Arezzo, va in prestito al Cesena (11 gol e 3 assist in 29 presenze), prima di essere acquistato dal Pordenone in Serie B: 56 presenze, 9 gol e 3 assist in due stagioni con i neroverdi. Pochi mesi al Cosenza, prima di essere tesserato dalla Feralpisalò, dove contribuisce alla storica promozione in B dei lombardi (46 pres., 8 gol). Nell’estate del ’24 torna in patria, allo Slaven Belupo, quindi in Bosnia, al Sarajevo, dove alza la Coppa nazionale prima di far ritorno in Italia, alla Casertana, nello scorso gennaio: con 7 reti in 18 partite accompagna i campani ai playoff per la Serie B. Ha vestito le maglie delle nazionali croate U19 e U20.

Benvenuto Karlo!”.

Foto: sito Bari