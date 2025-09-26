Ufficiale, Busquets si ritira: “Grazie a tutti e al calcio per così tanto”

26/09/2025 | 09:40:01

Sergio Busquets ha annunciato, con un video pubblicato sui suoi profili social, che appenderà gli scarpini al chiodo al termine della stagione, che in MLS si concluderà a dicembre.

L’annuncio di Busquets:

“Grazie a tutti e al calcio per così tanto. Sarete sempre parte di questa bellissima storia. Grazie di cuore a tutti, e al calcio, per tutto. Sarai sempre parte di questa splendida storia”.

Il comunicato ufficiale dell’Inter Miami:

“L’Inter Miami CF annuncia che Sergio Busquets si ritirerà al termine della stagione in corso, con i playoff della MLS che segneranno le ultime partite della sua carriera professionistica.

Da quando è arrivato all’Inter Miami CF nel 2023, Busquets ha avuto un ruolo determinante nella crescita del club, contribuendo con la sua visione e la sua qualità a centrocampo, oltre che con la sua esperienza e leadership. Il suo apporto è stato decisivo per la vittoria sia del Supporters’ Shield che della Leagues Cup.

La squadra attende ora il suo contributo nella fase finale della stagione, che segnerà la conclusione di una carriera straordinaria, ricca di titoli e riconoscimenti con l’FC Barcelona e con la Nazionale spagnola. Busquets si è guadagnato il riconoscimento di uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio”.

Foto: Instagram Busquets