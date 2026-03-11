Ufficiale: Busio rinnova con il Venezia fino al 2028

11/03/2026 | 18:25:04

Il Venezia ha annunciato il prolungamento fino al 2028 del contratto di Gianluca Busio.

Questo il comunicato del club:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista Gianluca Busio, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2028.

Arrivato in laguna nella stagione 2021/22, Gianluca Busio, 23 anni, ha collezionato finora 161 presenze ufficiali con la maglia del Venezia FC, mettendo a segno 17 gol e fornendo 8 assist. Protagonista della promozione in Serie A della stagione 23/24, Gianluca è oggi uno dei leader della squadra e una figura centrale del progetto sportivo, incarnando pienamente i valori di impegno, determinazione e senso di appartenenza che contraddistinguono il Club”.

Foto: sito Venezia