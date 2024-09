Ufficiale: Busio ha rinnovato con il Venezia fino al 2026

Il Venezia ha ufficializzato il rinnovo di Busio fino al 2026, come aveva anticipato lo stesso presidente del club qualche tempo fa: “Volevamo fortemente che restasse, lui è felice di restare, crediamo che una sua permanenza fosse la cosa migliore per noi e per lui. Rinnoverà il contratto fino al 2026”. Ecco il comunicato del Venezia: “Il Venezia FC comunica che il centrocampista Gianluca Busio ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2026. Busio, 22 anni, è arrivato al Venezia FC nella stagione 21/22 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 99 partite totalizzando 8 gol e 7 assist”. Gianluca Busio “Sono davvero felice per questo rinnovo di contratto. Ci sono stati alti e bassi, ma sono orgoglioso di poter vestire ancora più a lungo la maglia arancioneroverde. La proprietà ed il Direttore Antonelli in questi anni hanno fatto davvero un grande lavoro e li ringrazio tantissimo per questa opportunità. Questo per me è un momento speciale, non vorrei essere da nessun’altra parte se non qui a Venezia. Quando sono arrivato il club era in Serie A, sfortunatamente quell’anno non ci è andata bene ma ora siamo tornati ed il nostro obiettivo è quello di giocare a lungo in questa categoria, perché il Venezia FC merita la massima serie”.

Foto: Instagram Venezia