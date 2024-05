Ufficiale: Buscè è il nuovo allenatore del Rimini

Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Rimini. Di seguito il comunicato: “Il Rimini Football Club annuncia che dal 1° luglio 2024 sarà Antonio Buscè, coadiuvato dal vice allenatore Francesco Nuti, a guidare la prima squadra. Il tecnico firmerà un accordo in scadenza giugno 2025 con opzione per il secondo anno.

L’allenatore di Gragnano, classe 1975, dopo una lunga carriera da calciatore con le maglie di Ravenna, Baracca Lugo, Padova, Lumezzane, Reggina, Bologna, Pisa ma soprattutto Empoli – squadra con cui esordisce in Serie A e colleziona 200 presenze condite da 20 gol -, nel 2013 decide di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare proprio a Empoli la sua carriera in panchina partendo dal settore giovanile.

Comincia dagli Esordienti e passando per Giovanissimi Nazionali, Under 17, Under 15 e Under 16, arriva alla guida della Primavera. In questo percorso nelle giovanili azzurre ha conquistato due titoli: il Campionato Nazionale Under 16 nel 2019 e il Campionato Primavera 1 nel 2021.

Dopo quattro stagioni in Primavera 1, nel 2023/24 ha allenato Vibonese concludendo la stagione al terzo posto del girone I di Serie D”.

Foto: Logo Rimini