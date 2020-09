Il Burnley ha ufficializzato il passaggio di Ben Gibson al Norwich City in prestito per un anno. Questo il cinguettio del club gialloverde che da il benvenuto al centrale classe ’93 che si appresta ad affrontare il campionato di Championship.

Delighted to have you with us, Ben! 👊 https://t.co/98I8bmpx10

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 5, 2020