Ufficiale: Burki lascia il Dortmund e firma col St. Louis in MLS

Roman Burki lascia il Borussia Dortmund e passa in MLS. Il portiere svizzero ha firmato per il St. Louis City un contratto fino a dicembre 2025. Cambio di vita radicale per Burki, che lascia così il club tedesco dopo 173 presenze.

FOTO: Sito Dortmund