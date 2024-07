Ufficiale: Burcu è un nuovo giocatore dell’Union Berlin. Ora il prestito al Magdeburg

L’Union Berlino ha ufficializzato l’acquisto di Livan Burcu con un comunicato sul proprio sito. Adesso il giovane verrà girato in prestito al Magdeburg. Ecco la nota del club: “L’FC Union Berlino ha ingaggiato l’ala 19enne Livan Burcu e lo ha prestato all’1. FC Magdeburg per la prossima stagione. Il nazionale turco U21 ha giocato l’ultima volta per l’SV Sandhausen in terza divisione. Foto: sito Union Berlino