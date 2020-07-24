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Ufficiale: Burak Yilmaz saluta il Besiktas

24.07.2020 | 14:44

Come riportato dai canali ufficiali, il Besiktas ha annunciato l’addio di Burak Yilmaz che quest’oggi ha lasciato il club turco dopo aver salutato la squadra e segue Kevin-Prince Boateng che aveva lasciato il Besiktas nella giornata di ieri. L’attaccante è vicino a indossare la maglia del Lille.

Foto: profilo twitter Besiktas