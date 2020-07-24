Ufficiale: Burak Yilmaz saluta il Besiktas
24.07.2020 | 14:44
Come riportato dai canali ufficiali, il Besiktas ha annunciato l’addio di Burak Yilmaz che quest’oggi ha lasciato il club turco dopo aver salutato la squadra e segue Kevin-Prince Boateng che aveva lasciato il Besiktas nella giornata di ieri. L’attaccante è vicino a indossare la maglia del Lille.
Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Emeklerin için teşekkürler @yilmazburak17 pic.twitter.com/l5vQWQgQrm
— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 24, 2020
Foto: profilo twitter Besiktas